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रैली की सफलता को कांग्रेसियों ने बैठक की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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रैली की सफलता को कांग्रेसियों ने बैठक की

रामनगर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी में प्रस्तावित रैली की तैयारी को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय रामनगर में बैठक का आायोजन किया गया। बुधवार को पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में हुई बैठक रैली की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भुवन शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत, मालधन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल खुलासा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भुवन पांडे, हरदीप सिंह, विक्रम भट्ट, विनय पड़लिया, ललिता उपाध्याय, उषा जोशी, पुष्पा कोहली आदि मौजूद रहे।

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