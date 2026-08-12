स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक

गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को तेज़ किया है। जिलाध्यक्ष यहया सिद्दीकी की अध्यक्षता में बैठक में आगामी समारोह को भव्य बनाने पर चर्चा की गई। 15 अगस्त को 8:15 बजे झंडोत्तोलन होगा एवं कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय गोड्डा में जिलाध्यक्ष यहया सिद्दीकी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल, गरिमापूर्ण एवं भव्य बनाने को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान चर्चा बैठक के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों, कार्यकर्ताओं की सहभागिता तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को सुबह 8:15 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की भावना और देश के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं की भागीदारी बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को निमंत्रण पत्र भेजने के साथ साथ टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से भी कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

जिलाध्यक्ष का आह्वान जिलाध्यक्ष यहया सिद्दीकी ने बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और सम्मान का पर्व है तथा इस अवसर पर सभी को एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए।