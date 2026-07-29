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इस बार प्रदेश सत्ता परिवर्तन होगा : नवप्रभात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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शहर कांग्रेस कमेटी विकासनगर की बैठक में पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' भाजपा का विरोध करने और कांग्रेस का खोया आधार पुनः प्राप्त करने के लिए है। उन्होंने सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता और सकारात्मक विकास की संभावना पर जोर दिया। अन्य सदस्यों ने भी यात्रा की सफलता के लिए समर्थन दिया。

इस बार प्रदेश सत्ता परिवर्तन होगा : नवप्रभात

शहर कांग्रेस कमेटी विकासनगर की ओर से बुधवार को तिलक भवन से परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारियों के लिए बैठक आयोजित की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जिस समय पर कांग्रेस को अपना खोया आधार फिर से प्राप्त करना है। इसके लिए दो अगस्त को होने वाली यात्रा भाजपा के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक परिवर्तन चाहता है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि वर्तमान सत्ता के अहंकार और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान से भी छुटकारा चाहता है।

कहा कि, इस बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस शासन काल में एक बार फिर समावेशी विकास शुरु होगा। जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा हम सभी साथी मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। सभी साथी अपने-अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सफल करें। कार्यक्रम का संचालन करते हुए शहर अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा यह मौका भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का है। छात्र विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी और किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, जिला महासचिव राजीव शर्मा, नगर पालिकाध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल, पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश, संजय जैन, महिला अध्यक्ष कुसुम कौशल, शशि चौहान, रेखा रमोला, बलजीत सिंह, देवानंद पासी, राजेश पासी, अशोक गौतम, रवि प्रकाश, सुबोध वर्मा, विनोद गुप्ता, विपुल जैन, हाकम सिंह, गगन, विनोद रावत, भरत नेगी, केवल राम आजाद, सदाकत अली, मुनीर अहमद, अनस मुनीर, सोमेंद्र टंडन, शैलेंद्र, सुबोध वर्मा, राजेश, डॉ. सुभाष चंबेल, संयम जैन, उम्मेद सिंह, संजीव मौजूद रहे।

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