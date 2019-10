कांग्रेस पार्टी का बड़ा एलान, जम्मू-कश्मीर में नहीं लड़ेंगे BDS चुनाव

जम्मू-कश्मीर में होने वाले ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) चुनावों को लेकर बड़ा एलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह जम्मू और कश्मीर में होने वाले आगामी ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) चुनावों का बहिष्कार करेंगे।

Congress party announces that they are boycotting the upcoming Block Development Council (BDC) elections which will be held in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/cGlp510jcZ