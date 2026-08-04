बूथ तक संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर

मऊ, संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक सोमवार को राजीव गांधी पीजी कॉलेज में जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार, संगठन सृजन अभियान तथा मासिक संगठनात्मक समीक्षा पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी, मऊ के अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती और संगठनात्मक शक्ति के साथ लड़ेगी। इसके लिए प्रत्येक बूथ तक संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना तथा जनता के बीच निरंतर संवाद स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। हमें जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना होगा और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में 8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मऊ जनपद से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं, छात्र-युवा साथियों एवं कांग्रेसजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में ओमप्रकाश ठाकुर, उदय प्रताप राय, विजय भान तिवारी, सुहैल नोमानी, आर.आर. पटेल, हरिश्चंद्र यादव, शिवाजी कन्नौजिया, रामानन्द यादव, मनोज गिहार, हफीजुर्रहमान अंसारी, महक पंडित, विवेक गौंड, फ़हद क़ादिर, जावेद खान, अफसर अहमद, आफताब आलम, अमरनाथ योगी, शाहिद फारुकी, महेन्द्र गुप्ता, ब्रह्मानंद पांडे , रामबिलास मौर्य, धर्मेंद्र मिश्रा, मोती राम, सुरेश राजभर, सूबेदार कुमार, विनय कुमार गौतम, अमृतमल, मसूद अख्तर, प्रेम शिला, साधना श्रीवास्तव, सरोज पांडेय, निर्मला देवी, उमर फारूक अंसारी, पशुराम यादव, अमन यादव, अवनीश कुमार यादव, साधु यादव एवं अमरजीत यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।