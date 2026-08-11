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कांग्रेस के तीनों जिलाध्यक्ष बदलेंगे, तीन सिंतबर को परिणाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद, कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए जिले के अध्यक्षों के लिए आवेदन मांगें गए हैं। आवेदन 18 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे, और नए अध्यक्षों के नाम 3 सितंबर को घोषित किए जाएंगे।

कांग्रेस के तीनों जिलाध्यक्ष बदलेंगे, तीन सिंतबर को परिणाम
कांग्रेस के तीनों जिलाध्यक्ष बदलेंगे, तीन सिंतबर को परिणाम

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेन-जी को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं को संगठन में विभिन्न पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और संगठन सृजन अभियान प्रयागराज की नई पर्यवेक्षक जरिता लैतफलांग ने मंगलवार को प्रेस क्लब में जिलाध्यक्ष पद के आवेदन फॉर्म का विमोचन किया। प्रयागराज के तीनों जिलाध्यक्षों शहर, गंगापार और यमुनापार में बदलाव किया जाएगा। नए जिलाध्यक्षों के परिणाम तीन सितंबर को घोषित किए जाएंगे। जरिता लैतफलांग ने बताया कि शहर, गंगापार और यमुनापार जिलाध्यक्ष पद के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।

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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं और 18 अगस्त की शाम तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी होगी और अंतिम छह नामों का चयन दिल्ली से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार चुने जाने वाले जिलाध्यक्ष को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की टीम में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। जरिता लैतफलांग ने कहा कि वह अगले 10 दिनों में प्रयागराज के 23 ब्लॉक, 12 विधानसभा क्षेत्रों और 4713 बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगी। इस दौरान शहर जिलाध्यक्ष फुजैल हाशमी, गंगापार अध्यक्ष अशफाक, यमुनापार अध्यक्ष अशोक पटेल, अनिल श्रीवास्तव, उज्जवल शुक्ला, इमरान खान, मुकुंद तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, किशोर वार्ष्णेय, हसीब अहमद और परवेज अंसारी आदि मौजूद रहे।

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