पूरा देश आज क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस मौके पर कुछ ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी ने जिंगल बेल्स पर कविता और सेंटा की तस्वीर शेयर कर पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से किये गये एक ट्वीट में नजर आ रहा है कि सेंटा बिना पहिये वाली गाड़ी पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, 'जरा सोचिए बर्फ में 95 रुपए प्रति लीटर तेल लेकर जोश से चलना।' इस तस्वीर में लिखा गया है, 'भगवान का शुक्र है कि सेंटा बिना पहिये वाली गाड़ी पर सवारी करते हैं। उन्हें तेल के लिए मोटी रकम नहीं चुकानी पड़ती।'

Imagine dashing through the snow at Rs.95/litre. pic.twitter.com/oIlqKGaQbe — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

एक अन्य ट्वीट में पार्टी ने जिंगल बेल्स पर अंग्रेजी में कविता बनाकर केंद्र सरकार को घेरा है। लिखा गया है, Jingle bells... Jingle bells...

Jingle all the way.

Oh what fun it would be to buy things...

without burning all your savings away.

इस ट्वीट के साथ जो तस्वीर शेयर की गई है उसपर लिखा गया है, 'भगवान का शुक्र है कि सेंटा को अपने तोहफे नॉर्थ पोल से मिलते हैं। वो यहां किसी भी कीमत पर वहन नहीं करेंगे।'

Jingle bells... Jingle bells...

Jingle all the way.

Oh what fun it would be to buy things...

without burning all your savings away. pic.twitter.com/8yEvnHTmR7 — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

इसी तरह सरकार के पास डेटा ना होने को लेकर भी एक ट्वीट कर उसपर तंज कसा गया है।

He's not making a list,

The govt's not checking anything twice;

They have no data on-

who's naughty or nice. pic.twitter.com/hmm3IsJGbT — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

अगले ट्वीट में पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को लेकर व्यंग्य किया गया है। इसमें लिखा गया है कि शुक्र है कि सेंटा सभी की इच्छाओं को सुनते हैं, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ अपने मन की बात सुनती है।

All we want for Christmas is a government that listens. pic.twitter.com/Csz0X3NtIU — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

बता दें कि अगले ही साल देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब शब्द बाण चलाए जा रहे हैं।