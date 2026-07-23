संसद पैकेज::: राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला ने स्थगन प्रस्ताव दिया
- नीट पेपर लीक पर तत्काल चर्चा की मांग की नई दिल्ली, एजेंसी
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस दिया। उन्होंने नीट पेपर लीक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की।सुरजेवाला ने अपने नोटिस में कहा कि 23 जुलाई के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर परीक्षा प्रणाली पर तत्काल चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि नीट को संगठित पेपर लीक नेटवर्क के आरोपों के कारण रद्द करना पड़ा, जिससे 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इसके अलावा कम-से-कम 65 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने कानूनी प्रावधानों के बावजूद व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है।कांग्रेस
सांसद ने यह भी कहा कि जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभिभावकों पर पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में परीक्षाओं और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधारों पर तत्काल चर्चा आवश्यक है।
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