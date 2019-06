कांग्रेस सांसद बोले- सभी नेता अपने पद से दें इस्तीफा, राहुल गांधी को दें खुली छूट

लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। हालांकि, कई कांग्रेस नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि पार्टी नया अध्यक्ष तलाशे। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सासंद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को फ्री हैंड दे देना चाहिए।

शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए और राहुल गांधी को फ्री हैंड देने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के किसी नेता द्वारा हार की जिम्मेदारी नहीं लेने पर राहुल गांधी ने दुख जताया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सासंद प्रताब सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस की छवि सुधारने के लिए राहुल गांधी जो भी फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि सभी वरिष्ठ नेताओं को चाहे वे कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हों या वर्तमान मुख्यमंत्री या राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

Congress Rajya Sabha MP Pratap Singh Bajwa: Whatever decision Rahul Gandhi will take to improve Congress' image, we are with him. I feel all the senior leaders, whether they are Congress working committee members or present Chief Ministers or state presidents, they should resign. pic.twitter.com/f3A8RCnlwl