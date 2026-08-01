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गठबंधन की सीटों पर मंथन करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रोटरी भवन में कांग्रेस की मासिक बैठक हुई जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संवाद करने और संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया। इस दौरान भाजपा की विफलताओं का भी जिक्र किया गया।

गठबंधन की सीटों पर मंथन करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव

रोटरी भवन में हुई कांग्रेस की मासिक बैठक में गठबंधन की सीटों पर चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम मौजूद रहे। इस दौरान तौकीर आलम ने बैठक में मौजूद कांग्रेस के वर्तमान व पूर्व जन प्रतिनिधियों, पूर्व प्रत्याशियों और संगठन से जुड़े लोगों से आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सामाजिक न्याय, भाईचारे, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ती रहेगी।

कहा कि इस सत्ता को बदलने के लिए पार्टी व संगठन और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत करें। बताया कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर हर विधानसभा में जा रही है और लोगों से सीधा संवाद कर रही है। जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि राहुल गांधी के संदेश को बूथ स्तर तक पहुंचाना हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए। महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने संगठन की सक्रियता की जानकारी दी। डॉ. केबी त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप नौजवान अपने हकों के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस दौरान प्रेम प्रकाश अग्रवाल, इलियास अंसारी, कृष्ण कांत शर्मा, राज शर्मा, जिया उर रहमान, जुनैद हसन, राजन उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे।

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