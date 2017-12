शिमला VIDEO: कांग्रेस विधायक आशा कुमारी को सिपाही ने मारा थप्पड़, मच गया बवाल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को शिमला पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला पुलिसकर्मी ने कांग्रेस विधायक को थप्पड़ मार दिया।

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी उस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी जो विधानसभा चुनाव में हार के बाद बुलाई गई थी। इस बैठक की समीक्षा के लिए राहुल गांधी खुद मौजूद थे। लेकिन, जब आशा कुमार को पुलिसकर्मियों ने अंदर जाने से मना कर दिया तो वह जिद कर बैठी और महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी कर बैठी। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने आशा कुमारी के ऊपर थप्पर लगा दिया।

हालांकि, इसके फौरन बाद हंगामा मच गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विधायक आशा कुमार को थप्पड़ मारने के बाद किस तरह का हंगामे का पूरा माहौल पैदा हो गया था।

उधर, पूरे मामले पर बात करने मीडिया के सामने आयी आशा कुमारी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी ने मुझे धक्का दिया और बदतमीजी से पेश आयी। उन्होंने कहा महिला पुलिसर्मी को धैर्य रखना चाहिए था क्योंकि मैं उसकी मां की उम्र की हूं। आशा कुमारी ने आगे कहा कि मैं यह मानती हूं कि मुझे भी इस तरह से उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए माफी मांगती हूं।

She( woman constable) abused me and pushed me, she should have shown restrain, I am her mother's age, but yes I agree I should not have lost my temper. I apologize: Asha Kumari,Congress pic.twitter.com/cawhktpL5i