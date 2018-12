कांग्रेस राफेल विमान की कीमत पर लोगों को गुमराह कर रही है: सीतारमण

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पार्टी पर राफेल विमान की कीमत को लेकर लोगों को सोचसमझकर गुमराह करने का आरोप लगाया। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को अनसुना कर उन्होंने, कमाल की ढिठाई दिखाई है।

मुंबई में भाजपा कार्यालय पर उन्होंने कहा, कांग्रेस जानते बूझते राफेल विमान की कीमत पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के राफेल सौदे के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के फैसले को अनसुना करने के रुख को, ''कमाल की ढिठाई कहा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि फ्रांस से 36 विमान खरीदने का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है और साथ ही 58,000 करोड़ रुपए के इस सौदे के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दायर सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

Defence Minister: We explained the process through which info comes to Parliament. In that the past tense, future tense, present tense & present continuous tense has come into play. That is post the decision, is it not? Therefore how is it going to affect verdict? #RafaleVerdict pic.twitter.com/FRiFkGuohg