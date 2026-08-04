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उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अल्पसंख्यकों की भूमिका अहम: रूबी खान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूबी खान ने अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन की समीक्षा बैठक में कहा कि अल्पसंख्यक समाज का योगदान उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। सभी सभा सदस्यों ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात की। कार्यकर्ताओं से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई।

उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अल्पसंख्यकों की भूमिका अहम: रूबी खान

अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूबी खान ने कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बहुत मायने रखती हैं क्योंकि यह वही समाज हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अपना विशेष योगदान रखता हैं। इसलिए अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी भूमिका अदा करें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरे। वह नगर के दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के संयोजक नसीम कुरैशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब नए सिरे से अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस का पुनर्गठन किया जा रहा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने कहा कि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रहे है, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाकर सत्ता पर काबिज है।लोगों को समझना होगा कि जातिवाद से ऊपर उठकर उस पार्टी को वोट दें जो देश और संविधान को बचाकर आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इस मौके पर विक्रांत त्यागी, सीमा शर्मा, वाई के शर्मा, डा.वीसी शर्मा, रश्मि चौधरी, राजकुमार जौहरी, शहजादा चौधरी, रामलाल आर्य, यशपाल ढीलोर, सुखपाल गौतम, गौरव गर्ग, नरेश भाटी, अमित अग्रवाल, कपिल शर्मा, लोकपाल सागर, आकाश त्यागी, खुशनूद अली, अफजाल आढ़ती, कुसुमलता, शादाब सैफी, यूसुफ हवारी, शादाब सैफी, गुलफाम कुरैशी, आवेश, विनोद जाटव, सचिन गोयल, विजय कुमार, गोपाल भारती, महबूब अली आदि शामिल रहे।

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