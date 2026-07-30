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कांग्रेस की मजबूती के लिए संगठन विस्तार पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस की मजबूती के लिए संगठन विस्तार पर जोरकांग्रेस की

कांग्रेस की मजबूती के लिए संगठन विस्तार पर जोर

सहारनपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी रूबी खान, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश सह प्रभारी महमूद खान और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक नसीम कुरैशी के सहारनपुर आगमन पर अल्पसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिलाध्यक्ष गुलशेर आलम शाह, महानगर अध्यक्ष आरिश सिद्दीकी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू पठान के नेतृत्व में आयोजित बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

रूबी खान ने कहा कि वर्ष 2027 में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और अल्पसंख्यक कांग्रेस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सहारनपुर इकाई के संगठनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी, विधायक सुरेंद्र कपिल, सेवादल जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी, जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, भूपेंद्र सैनी,, अमरदीप जैन, श्वेता सैनी, मुनीश सहगल, मधु सहगल, शहनाज़ नेतानी, नूरिया मिर्जा, जनशहब मुनी, शाकिर अंसारी, मुर्सलीन मद्दा, दानिश खान, मेहरबान आलम, चौधरी मुजफ्फर अली आदि रहे।

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