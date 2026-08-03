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खड़गे की जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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खड़गे की जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीति

गरमपानी, सवाददाता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी में प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए बेतालघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनसभा की तैयारियों के साथ संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष शेखर दानी ने की। शुरुआत हाल ही में दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता शिवराज सिंह नेगी को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक बूथ और न्याय पंचायत स्तर से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठन की आगामी गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दीपक पांडेय, आनंद सिंह, चंदन सिंह, कमला बोहरा, चंपा बोहरा, केसी आर्य, धाम सिंह, ईश्वर सिंह, योगेश, श्याम लाल, कुंदन गिरी, महेंद्र कुमार, नितिन कुमार, बाल कृष्ण आदि रहे।

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