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इलाहाबाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिले से जाएंगे सैकड़ों छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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दतिया विस के उपचुनाव में हुए जीत पर खुशी का किया इजहार इलाहाबाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिले से जाएंगे सैकड़ों छात्रइलाहाबाद छात्रों की गूंज कार

इलाहाबाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिले से जाएंगे सैकड़ों छात्र

चंदौली। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को चंद्रा त्रिपाठी भवन स्थित कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरूण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें पार्टी की नीतियों के साथ ही आगामी आठ जून को इलाहाबाद में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सम्मिलित होने की रणनीति बनायी गई। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर सकलडीहा त्रिमुहानी पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि इलाहाबाद में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले से भी कार्यकर्ताओं के साथ ही सैकड़ों छात्र जाएंगे।

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साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश और बिहार के विधानसभा उप चुनाव में धनबल एवं सत्ता का पूरा तंत्र लगाकर लोकतंत्र को कुचलने का घिनौना काम किया। लेकिन दतिया विधानसभा के उप चुनाव में जनता के भारी समर्थन से कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष की जीत हुई। इस मौके पर मधुराय, तौफीक खान, रामानन्द सिंह यादव, दयाराम पटेल, राममूरत गुप्ता, मुनीर खान, गुलाब राम, हम्मीर शाह, परमहंस सिंह, बदरुद्वजा, मुकेश, नंदन, अमरदेव राम, रामौतार यादव, मदन लाल, राकेश पाठक, राकेश सिंह, नियाज अहमद, चंद्रशेखर तिवारी, श्रीकांत पाठक, असगर अली, पंकज तिवारी, पवन पासवान मौजूद रहे।

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