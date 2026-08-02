कार्यकर्ताओं की सक्रियता से बढ़ेगा कांग्रेस का जनाधार: जेपी पटेल

विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। विष्णुगढ़ प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को झारखंड कार्यालय में जिला महासचिव अब्बास अंसारी की अध्यक्षता एवं गुरु प्रसाद साव के संचालन में हुई। बैठक में प्रखंड पदाधिकारियों के साथ बेड़ा हरियारा, चेड़रा और विष्णुगढ़ पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह हजारीबाग जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के विकास तक कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके अनुसार कांग्रेस की सरकारों ने देश में अनेक बड़े संस्थानों, उद्योगों और आधारभूत संसाधनों का निर्माण कराया।

उन्होंने केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थानों के निजीकरण, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्र और बेरोजगार आंदोलन करने को विवश हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। बैठक के दौरान जिला कमेटी में मनोनीत पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सुरेंद्र मिश्रा, अनिल राय, विशेश्वर स्वर्णकार, बटेश्वर मिश्र, हेमलाल साव, हीरामन पटेल, पूनम कुमारी, गणपति स्वर्णकार, दिनेश मंडल, गोविंद कसेरा, अशोक गुप्ता, विश्वजीत कसेरा, शिव लाहकार, विकास मिश्रा, सुनील कुमार, पुष्पा देवी, संजय पांडेय, नरेश मिश्रा, मनोज यादव, छक्कू स्वर्णकार, शंकर कसेरा, नरेश यादव, प्रदीप यादव, अशोक कुमार, राजेश साव, पिंटू वर्मा, मनोज रवानी, संजू देवी, अभिषेक कुमार, सुमित समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।