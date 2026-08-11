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महनार में कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जताया आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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राहुल गांधी पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, परीक्षा लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा

महनार में कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जताया आक्रोश

महनार,सं. सू. महनार प्रखंड कांग्रेस इकाई की बैठक मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष पवन कुमार झा ने की। बैठक में देश में परीक्षा लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर भाजपा की ओर से किए जा रहे हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बैठक में बैद्यनाथ राय,सीताराम राय, अमोद कुमार राय, मनीष कुमार, विजय, मुकेश राय, शंकर शाह, विपिन राय, भिखारी झा, सचिन कुमार राय, डॉ. मोहम्मद तनवीर अख्तर, अशोक कुमार, प्रकाश झा, कौशल सिंह, गुल्लू राय, क्रांति राय व सुदामा राय आदि मौजूद थे।

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वक्ताओं ने कहा कि परीक्षा लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्रों की आवाज उठाने के कारण राहुल गांधी के आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। इससे बौखलाई भाजपा द्वारा झारखंड सरकार को माध्यम बनाकर नेता प्रतिपक्ष पर आक्रामक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी को कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृत्यानंद सिंह

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