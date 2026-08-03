कांग्रेसी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे
गाजियाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुटने का आह्वान किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने की। उन्होंने संगठन का विस्तार और नीतियों का प्रचार करने पर जोर दिया।
गाजियाबाद, नतिन कौशिक। जिला कांग्रेस कमेटी की सोमवार को बैठक हुई। इसमें संगठनों को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया। पुराना बस अड्डा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुई बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लुए बूथ स्तर पर काम किया जाए। साथ ही ग्रामसभा अध्यक्षों की नियुक्त करनी होगी। संगठन विस्तार को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करें। उन्होंने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया।
इस दौरान कांग्रेसी उन्हें बागपत स्थित हिसाबदा उनके पैतृक गांव मे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसमें गाजियाबाद से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बैठक में सुरेंद्र शर्मा, रियाज सैफी, उदय सिंह पाल, सुनील सिंह, अनु मलिक, राजू शर्मा, जितेंद्र शर्मा, आफाक अहमद, आशुतोष गुप्ता, सविता गौतम, सीमा, आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें