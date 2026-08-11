एआईसीसी की बैठक में शामिल हुए राजेश राज जीवन
कांग्रेस ने दिल्ली के इंदिरा भवन में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए बैठक की। इस बैठक में अलीगढ़ के राजेश राज जीवन सहित कई पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पार्टी को सक्रिय और मजबूत करना था।
अलीगढ़। कांग्रेस संगठन सृजन को लेकर दिल्ली के इंदिरा भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अलीगढ़ निवासी फिरोजाबाद के पर्यवेक्षक राजेश राज जीवन ने हिस्सा लिया। मथुरा की पर्यवेक्षक प्रीतिमा सिंह, बदांयू के पर्यवेक्षक पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित, कासगंज के पर्यवेक्षक गिरवर शर्मा, एटा के पर्यवेक्षक अजय शर्मा शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूती देने और जमीनी स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने को लेकर बैठक की।
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