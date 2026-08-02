विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के पैर उखाड़ेगा इंडिया गठबंधन: कैप्टन प्रवीण डावर

नगर के बुलंदशहर रोड स्थित आईएमआईटी कॉलेज में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और अंबेडकर के योगदान का जिक्र किया और भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ एकता का आह्वान किया। कांग्रेस का मानना है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को 2029 के चुनाव में शिकस्त देगा।

नगर के बुलंदशहर रोड स्थित आईएमआईटी कॉलेज में रविवार को विचार विभाग कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। जहां विचार विभाग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण डाबर, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव रघुनंदन त्यागी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्ष राकेश कुशवाहा ने शिरकत कर पार्टी को मजबूत बनाने का आवाह्न किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण डाबर ने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भारत में ही नहीं ब्लकि पूरे विश्व में भी लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा.भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान की मरते दम तक रक्षा की थी। देश को आजादी दिलाने में इन दोनों महान नायकों का अभूतपूर्ण योगदान रहा है।

भाजपा की तानाशाही राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की तानाशाही चरम सीमा पर है। इस तानाशाही को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना अनिवार्य है।

इंडिया गठबंधन का प्रभाव इंडिया गठबंधन इस बार भाजपा को 2029 के विधानसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त देने जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। जब से छात्रों के आंदोलन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है, तभी से योगी सरकार घबराई हुई हैं। यह वहीं सरकार है जिस कहा जाता था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते। लेकिन आज छात्रों के आंदोलन ने अपने दृढ़ संकल्प से सरकार को अपने ही कैबिनेट शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसी डर को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है।

बैठक में अन्य नेता इस मौके पर विचार विभाग कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सीमा शर्मा, हसन आतिफ, इरफान अहमद, रजनीश त्यागी, गजराज सिंह, सैयद अयाजुद्दीन, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथुन त्यागी, दिनेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर शोएब, मानवी सिंह, रश्मि चौधरी, रामप्रसाद जाटव, मनोज शर्मा, वाईके शर्मा, सी.एल शर्मा, शहजादा चौधरी, गौरव गर्ग, परवेज, वाई के शर्मा, जितेंद्र नागर, दीपक मोघे, बिजेंद्र त्यागी, पवन कौशिक, तुषार शास्त्री, शहजाद मेवाती आदि मौजूद रहे।