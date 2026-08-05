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कांग्रेस की बैठक में बूथ स्तर तक संगठन मजबूती पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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फोटो::24-- कांग्रेस की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गयार व ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हु

कांग्रेस की बैठक में बूथ स्तर तक संगठन मजबूती पर जोर

कांग्रेस भवन पर जिला कांग्रेस कमेटी, नगर व ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई l बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रविप्रकाश वर्मा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, स्थानीय जन समस्याओं को उठाना होगा l उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के विस्तार और पार्टी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता को करना होगा l मुद्दे पर जनता की आवाज बनना होगा। जनता वर्तमान भाजपा सरकार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करके सत्ता में आई आज मुद्दों का अंबार लग गया है।

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सरकार के पास किसी भी समस्या का हल नहीं है l देश व प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस का संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य किया जाएगा। संचालन जिला उपाध्यक्ष मोहन चंद्र उप्रेती ने किया। इसके अलावा पंकज शुक्ला, रवि तिवारी, वरुण चौधरी, नंदकिशोर सेवादल, कृष्ण किशोर मिश्रा, राम कुमार वर्मा, प्रेम वर्मा, विकेंद्र भल्ला, कोमल सिंह, नेहा चौधरी, आफताब अंसारी, सत्ती सरन गौतम, जावेद अली आदि ने बैठक को सम्बोधित किया। गुड्डू अख्तर, सलीम, रामपाल शाक्य, महेंद्र कुमार गौतम, राकेश मिश्रा, लतीफ आजम, हरगोविंद वर्मा, राजेंद्र गुप्ता, अब्दुल रहीम, अब्दुल कयूम, महबूब खां, बलराम वरुण, रघुनंदन राज, अंकित चौहान, अनंत राम गौतम आदि मौजूद रहे।

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