मध्यप्रदेश में कांग्रेस का चुनावी वादा, सत्ता में आए तो सरकारी दफ्तरों में नहीं लगेगी RSS की शाखा

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा-पत्र में पार्टी का ''नरम हिन्दुत्व वाला चेहरा पेश करने का प्रयास किया गया है इसलिए भगवान राम, नर्मदा, गौवंश और गौमूत्र का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो सरकारी दफ्तरों और परिसर में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। इतना ही नहीं अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह सरकारी फैसला वापस ले लेगी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने की इजाजत दी गई थी।

