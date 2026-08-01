चुनाव के बाद ही सीएम उम्मीदवार तय करेगा हाईकमान
--राज्य इकाई में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच बघेल की दो टूक
पटियाला, एजेंसी। राज्य इकाई में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस हाईकमान पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद ही पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और मंत्रियों का फैसला करेगा। पटियाला में ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो। बघेल ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के भीतर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना चाहिए। उनका इशारा चन्नी और वडिंग गुटों के बीच चल रही अनबन की ओर था।
कार्यकर्ताओं का आग्रह
बघेल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया और कहा कि बूथ का मजबूत ढांचा ही चुनाव जीतने की कुंजी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब को आप सरकार के कुशासन से बचाने की जरूरत है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जबरन वसूली और हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।
सोशल मीडिया पर ध्यान
बघेल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा और आप द्वारा सोशल मीडिया और अन्य मंचों के माध्यम से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करना चाहिए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया था। इसमें 700 से अधिक किसानों की जान चली गई थी।
सीधा संदेश
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाते समय इसके प्रभाव को नजरअंदाज न करें।
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