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पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दे सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में कांग्रेस नेता शनिवार को पीड़ित परिवार से मिले, जिन्होंने बच्ची की दादी से बात की और सांत्वना दी। उन्होंने सरकार से 50 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति और एक नौकरी की मांग की। घटना को लेकर कांग्रेस ने यूपी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की।

पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दे सरकार
पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दे सरकार

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को जगन्नाथपुर मंदिर के पास स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर बच्ची की दादी सहित परिजनों से बातचीत की। उन्हें सांत्वना देने के साथ न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीड़ित बच्ची के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।कांग्रेसजनों के साथ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कहा कि गोरखपुर महानगर में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अपहरण, बलात्कार और हत्या की घटना अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। यह घटना यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं के मुख्यमंत्री जी के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

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आज कांग्रेसजनों के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। हमारी मांग है कि सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को हर संभव कानूनी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करे। इस दौरान महिलाकांग्रेस पूर्वी जोन की अध्यक्ष शहला अहरारी, प्रेमलता चतुर्वेदी, ओमेंद्र कुमार पांडेय, जीतेन्द्र विश्वकर्मा समेत कांग्रेसजन मौजूद थे।

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