-प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन रुद्रपुर।

खरगे की मौजूदगी में कांग्रेस ने फूंका 2027 के चुनाव का बिगुला गया। बैठक के जरिए कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा

-प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंचे। खरगे के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेशभर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक मंथन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया。

बैठक का महत्व शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद रविवार को रामपुर रोड स्थित होटल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। खरगे की मौजूदगी के चलते बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ ही विधायक, जिलाध्यक्ष और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए।

संगठन को मजबूत करने की दिशा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, काजी निजामुद्दीन, हरक सिंह रावत समेत प्रदेशभर के विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और आगामी चुनाव की तैयारियों को गति देने पर चर्चा की।

हल्द्वानी की जनसभा को बताया ऐतिहासिक कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा ऐतिहासिक रही। जनसभा में उमड़ी भीड़ से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी का दावा है कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। नेताओं के मुताबिक रुद्रपुर की बैठक में खरगे ने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आगामी चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुटने का संदेश दिया।

नए पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी का संकेत प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद यह बैठक संगठन की आगामी दिशा तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रही। नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ विधायकों और जिलाध्यक्षों की मौजूदगी में चुनावी तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां और संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक के जरिए कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन को सक्रिय करने का संदेश दिया।