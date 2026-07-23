शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 12 पर एफआईआर
शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 12 पर एफआईआर
केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने पर नगर कोतवाली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दर्ज रिपोर्ट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत सात नामजद एवं पांच अज्ञात पर अनुमति न होने के बावजूद रास्ता अवरूद्ध कर पुतला फूंकने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रातभर दबिशें दीं। हालांकि जिलाध्यक्ष का दावा है कि सभी कांग्रेसी दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे।नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक श्रीओम गौतम की ओर से बुधवार देर रात दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 जुलाई को डीएवी फ्लाईओवर के पास कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान, प्रशांत वाल्मीकि, सचिन वशिष्ठ, मनीष चतुर्वेदी, आशु कुरैशी उर्फ आस मोहम्मद, शुभम कौशिक, नईम मंसूरी एवं पांच अज्ञात लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया।
इन लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया गया। इसके चलते लोक व्यवस्था भंग करते हुए लोगों में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। उधर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने बताया कि पुलिस पिछले दो दिनों से कांग्रेस नेताओं को जिलेभर में हाउस अरेस्ट किए हुए है। अब रिपोर्ट दर्ज कर रातभर घरों पर दबिशें दी गईं। बावजूद इसके जिले के अधिकांश कांग्रेसियों ने दिल्ली पहुंचकर आवाज बुलंद की है।
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लेखक के बारे मेंAnil Sharma
शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।
कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।