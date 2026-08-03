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केएन त्रिपाठी और महेश सिंह को कांग्रेस ने किया शोकॉज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता केएन त्रिपाठी और महासचिव महेश सिंह को शोकॉज जारी किया है। अनुशासन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। त्रिपाठी ने कानून-व्यवस्था पर बयान दिया, जबकि सिंह की बीजेपी नेताओं से मुलाकात को अनुशासनहीनता माना गया। अनुशासन समिति ने अन्य मामलों की जांच भी शुरू की है।

केएन त्रिपाठी और महेश सिंह को कांग्रेस ने किया शोकॉज

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और प्रदेश महासचिव महेश सिंह को पार्टी ने शोकॉज किया है। डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में सोमवार को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केएन त्रिपाठी के द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था, पुलिस व गृह विभाग को लेकर बयान दिया गया था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि अनुशासन और महागठबंधन धर्म से कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी में अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है। वहीं, महासचिव महेश सिंह पिछले दिनों भाजपा विधायक के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन से मुलाकात की थी।

इसे पार्टी विरोधी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। इन दोनों मामलों पर कांग्रेस अनुशासन समिति ने चर्चा की और दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावे कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी के ओबीसी चेयरमैन अभिलाष साहू और अमरेंद्र सिंह पर एक समुदाय के प्रति की गलत टिप्पणी के आरोप पर भी सुनवाई की। दोनों आरोपियों ने लगे आरोप से सीधे इनकार किया। वहीं, एक शिकायतकर्ता नहीं पहुंचे, जबकि दूसरे ने आरोप के वीडियो के अलावे अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अनुशासन समिति ने एक सप्ताह का समय लिया है। अनुशासन समिति की बैठक में मंजूर अहमद अंसारी, अशोक चौधरी, भीम कुमार भी मौजूद थे। वहीं, अनुशासन समिति ने पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह को सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं के विरोध में लिखने पर चेतावनी दी है।

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