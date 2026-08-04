कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया।

महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के राजेंद्र चौक पर सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गृह मंत्री अमित साह का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में सांसद भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा? भाजपा सरकार में पूरे देश में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुप यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शहाबुद्दीन, पूर्व प्रमुख इम्तियाज अहमद, रमेश उपाध्याय, कमल किशोर ठाकुर, सुरेश राय, अक्षय लाल प्रसाद, मनुजेश्वर शर्मा, नबी रसूल अंसारी, कामेश्वर सिंह, रवि रंजन, प्रभुनाथ राम, नरसिंह महतो, जब्बार हुसैन, राज किशोर पांडेय, विधु शेखर पांडेय, ताहिद अली, आजाद, अरबाज व सैफ सहित सभी नेता व कार्यकर्ता थे।