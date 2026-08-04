Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

महाराजगंज में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव पर हुए जानलेवा हमले का विरोध किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि सांसद की सुरक्षा नहीं है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया।

महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के राजेंद्र चौक पर सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गृह मंत्री अमित साह का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में सांसद भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा? भाजपा सरकार में पूरे देश में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुप यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शहाबुद्दीन, पूर्व प्रमुख इम्तियाज अहमद, रमेश उपाध्याय, कमल किशोर ठाकुर, सुरेश राय, अक्षय लाल प्रसाद, मनुजेश्वर शर्मा, नबी रसूल अंसारी, कामेश्वर सिंह, रवि रंजन, प्रभुनाथ राम, नरसिंह महतो, जब्बार हुसैन, राज किशोर पांडेय, विधु शेखर पांडेय, ताहिद अली, आजाद, अरबाज व सैफ सहित सभी नेता व कार्यकर्ता थे।

ये भी पढ़ें:Munger News: पप्पू यादव पर कथित हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री का पुतला फूंका
ये भी पढ़ें:सांसद पर हमले को लेकर समर्थकों में उबाल, किया पुतला दहन
ये भी पढ़ें:मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रहीं : पप्पू यादव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Siwan News Pappu Yadav अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।