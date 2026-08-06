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कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी से संगठन पर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में कांग्रेस के नेताओं ने रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में मुलाकात की। उन्होंने जिला कांग्रेस संगठन के विस्तार और सशक्तीकरण, तथा मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान पर चर्चा की। प्रदेश प्रभारी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का मार्गदर्शन किया।

कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी से संगठन पर की चर्चा

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू से प्रदेश महासचिव अशोक सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर जिला कांग्रेस संगठन के सृजन, विस्तार एवं सशक्तीकरण पर चर्चा की। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण की वर्तमान स्थिति, संगठन की भूमिका तथा मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने का मार्गदर्शन दिया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान को और अधिक गति देते हुए आम जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एसआईआर अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नवनीत नीरज, योगेन्द्र सिंह योगी एवं पिंटू तुरी उपस्थित रहे।

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