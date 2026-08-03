प्रशांत किशोर की जीत पर कांग्रेस नेता ने दी बधाई
अरवल, निज प्रतिनिधिउन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास, बदलाव की उम्मीद और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत का प्रतीक है।
अरवल, निज प्रतिनिधि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता निसार अख्तर अंसारी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर और मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के घनश्याम सिंह की विजय पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास, बदलाव की उम्मीद और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर और घनश्याम सिंह अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। निसार अख्तर अंसारी ने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति में यह जनादेश नई दिशा और नई सोच का संदेश देता है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशांत किशोर जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी भूमिका निभाएँगे।
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