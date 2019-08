कांग्रेस नेता ने लिखा- सिंधिया को एमपी से दूर रखा तक 500 लोगों के साथ देंगे इस्तीफा

मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने शीर्ष आलाकमान को धमकी दी है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्य की राजनीति से दूर रखा गया तो वह पार्टी के पांच सौ लोगों के साथ इस्तीफा दे देंगे। दतिया के कांग्रेस नेता अशोक दांगी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस नोट में दांगी ने लिखा है- प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में एक चमत्कारी एवं करिश्माई व्यक्तित्व की कड़ी मेहनत एवं अथक परिश्रम है तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।

कांग्रेस नेता की सामूहिक इस्तीफे की धमकी

उन्होंने आगे लिखा है- प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने में सराहनीय योगदान को कांग्रेस नेतृत्व को नहीं भूलना चाहिए। अगर उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर किया जाता है तो मैं कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला पंचायत सदस्य 500 निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ के साथ दे देंगे।

Congress leader Ashok Dangi from Datia, Madhya Pradesh has issued a press note saying, "if Jyotiraditya Scindia is kept away from state politics then he (Dangi) along with 500 people will resign from the party." pic.twitter.com/n83LKXTmfm