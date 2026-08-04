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यह सत्ता परिवर्तन की आहट : सतीश चौबे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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कांग्रेस के नेता पं. सतीश चौबे ने बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उप चुनाव में भाजपा की हार के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह जीत सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं, खासकर बांकीपुर में जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है।

यह सत्ता परिवर्तन की आहट : सतीश चौबे

वाराणसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लाक प्रमुख पं.सतीश चौबे ने बिहार के बांकीपुर एवं मध्य प्रदेश के दतिया उप चुनाव भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने यह सिद्ध कर दिया मां पीतांबरा की धरती दतिया में कांग्रेस की जीत आने वाली सत्ता के परिवर्तन की आहट है। बांकीपुर सीट विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर की सीट है। यहां तक नितिन नवीन के बूथ पर भी भाजपा हार गई।

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