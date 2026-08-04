लाठी और बंदूक के बल पर छात्रों की आवाज नहीं दबेगी : राजेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि छात्रों की आवाज को लाठी और बंदूक के बल पर दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को पीटा जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा आयोजित प्रतिरोध मार्च में छात्र और युवा शामिल हुए, और इसमें कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि लाठी और बंदूक के बल पर छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले छात्रों को अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। वे मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से आयकर गोलंबर चौराहा के पास बिहार में पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित प्रतिरोध मार्च के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से आए छात्र एवं युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार की कथित दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई।
इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह यादव, प्रभारी सत्यम कुशवाहा, शाश्वत शेखर सहित अन्य छात्र नेताओं को बिहार पुलिस ने बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
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