Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाठी और बंदूक के बल पर छात्रों की आवाज नहीं दबेगी : राजेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि छात्रों की आवाज को लाठी और बंदूक के बल पर दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को पीटा जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा आयोजित प्रतिरोध मार्च में छात्र और युवा शामिल हुए, और इसमें कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

लाठी और बंदूक के बल पर छात्रों की आवाज नहीं दबेगी : राजेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि लाठी और बंदूक के बल पर छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले छात्रों को अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। वे मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से आयकर गोलंबर चौराहा के पास बिहार में पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित प्रतिरोध मार्च के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से आए छात्र एवं युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार की कथित दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई।

इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह यादव, प्रभारी सत्यम कुशवाहा, शाश्वत शेखर सहित अन्य छात्र नेताओं को बिहार पुलिस ने बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Bihar Patna Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।