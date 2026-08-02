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कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार बाजार में स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में गाजे-बाजे के साथ भाग लिया। गौतम 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बैठक में शामिल होने आए थे। इस मौके पर नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की।

कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार में स्वागत
कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार में स्वागत

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पीसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशीष पांडेय ने किया। आशीष पांडेय ने बताया कि राजेंद्र पाल गौतम आठ अगस्त को प्रयागराज में आयोजित होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में शामिल होने आए थे। इलाहाबाद से लखनऊ जाते समय कौड़िहार बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की।

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