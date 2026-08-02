कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार में स्वागत
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार बाजार में स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में गाजे-बाजे के साथ भाग लिया। गौतम 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बैठक में शामिल होने आए थे। इस मौके पर नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का कौड़िहार बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पीसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशीष पांडेय ने किया। आशीष पांडेय ने बताया कि राजेंद्र पाल गौतम आठ अगस्त को प्रयागराज में आयोजित होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में शामिल होने आए थे। इलाहाबाद से लखनऊ जाते समय कौड़िहार बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें