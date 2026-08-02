प्रयागराज में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उच्च शिक्षा महंगी हो गई है। बेरोजगारी दर 16.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है, और सरकार ने रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए हैं।

सरकार ने शिक्षा महंगी और रोजगार मुश्किल किया : राजेंद्र

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को प्रयागराज पहुंचकर आठ अगस्त को प्रस्तावित राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर तीखा हमला बोला।

शिक्षा की स्थिति रविवार को शंकर लाल मेमोरियल हाल में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक खर्च करना पड़ रहा है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के लिए शिक्षा कठिन होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के अपने वादे पूरे करने में विफल रही है और सरकारी स्कूलों के बंद होने से लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के बाद सांसद पप्पू यादव और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

बेरोजगारी की समस्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में शिक्षित युवाओं के सामने बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। बेरोजगारी दर 16.2 प्रतिशत पहुंच गई है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। बैठक में एआईसीसी के केबी बैजू, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, विजय प्रकाश, शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, अशफाक अहमद, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल सिंह, एनएसयूआई अध्यक्ष ऋषभ पांडेय, संजय तिवारी, मुकुंद तिवारी, विवेकानंद पाठक, हसीब अहमद, सुभाष पांडेय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन किशोर वार्ष्णेय ने किया।