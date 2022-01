अब तो पेट्रोल-डीजल के दाम कम करो, ट्वीट कर बोले राहुल गांधी; 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का झुनझुना थमाया

विशेष संवाददाता,नई दिल्ली Nishant Nandan Wed, 05 Jan 2022 10:54 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.