छत्तीसगढ़ में लूट के दौरान कांग्रेस नेता की चाकू मार कर हत्या
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लूट के दौरान कांग्रेस नेता प्रकाश सिंह कश्यप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार तड़के हुई जब चार बदमाशों ने कश्यप और उनके मित्रों को रोककर डकैती की कोशिश की। विरोध करने पर कश्यप पर चाकू से हमला किया गया।
दुर्ग, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लूट के दौरान बदमाशों ने कांग्रेस नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार तड़के करीब दो बजे दुर्ग-धमधा रोड पर चिखली गांव के पास हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 45 वर्षीय प्रकाश सिंह कश्यप कांग्रेस की स्थानीय इकाई के कोषाध्यक्ष थे। ये अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से तुमकला गांव स्थित अपने घर जा रहे थे। इस दौरान चार हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने तीनों को चाकू दिखाकर धमकाया और कश्यप से उनका मोबाइल फोन और चार हजार रुपये लूट लिए।
प्रकाश के विरोध करने पर बदमाश उन्हें चाकुओं से गोद कर फरार हो गए।
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