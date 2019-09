कांग्रेस नेता देवड़ा ने की 'हाउडी मोदी' की तारीफ, PM ने दिया ये जवाब

कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ह्यूस्टन कार्यक्रम के लिये उनकी प्रशंसा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी का संबोधन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक ताकत (सॉफ्ट पावर डिप्लोमैसी) को दर्शाता है। देवड़ा ने 'हाउडी, मोदी' कार्यक्रम के बाद ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री का ह्यूस्टन संबोधन भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमैसी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। मेरे पिता मुरलीभाई भारत-अमेरिका के गहरे संबंधों के शुरुआती शिल्पकारों में से एक थे। डोनाल्ड ट्रम्प की मेहमान नवाजी और भारतीय अमेरिकियों के योगदान को मान्यता देना हमें गौरवान्वित महसूस कराता है।'

Thank you @milinddeora.



You are absolutely correct when you highlight my friend, late Murli Deora Ji’s commitment to strong ties with USA. He would have been really glad to see the strengthening of ties between our nations.

The warmth and hospitality of @POTUS was outstanding. https://t.co/eyP1D3xRJo