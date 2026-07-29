सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रम पर कांग्रेस नेता ने रखा पक्ष
कांग्रेस नेता और मजदूर यूनियन के सीसीएल जोनल सचिव कुमार महेश सिंह ने पटना में भाजपा नेता नितिन नवीन से मिलीभगत के बारे में सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्तिगत और पारिवारिक मुलाकात थी, और उन्होंने कांग्रेस से कोई पार्टी बदलने का इरादा नहीं बताया।
कुजू, निज प्रतिनिधि। मजदूरों को उनका वाजिब हक दिलाने व कोयला मजदूरों विस्थापितों रैयतों के लिए समर्पित रहूंगा। उक्त बातें वरीय कांग्रेस नेता सह मजदूर यूनियन के सीसीएल जोनल सचिव कुमार महेश सिंह ने कही। वे पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट को लेकर सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पटना में एक रिश्तेदार के बीमार हालत की सुधि लेने गए थे। बरही विधायक मनोज यादव के साथ व्यक्तिगत व पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके भी पटना में होने और बुलाने पर नितिन नवीन के यहां चला गया था।
मेरे पढ़ाई काल में नितिन नवीन के पिता से काफी घनिष्ठता रही है। इसी कारण अपने संस्कार के अनुरूप किसी भी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मिला व नमस्कार किया। अब पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। जीना और मरना कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए ही है।
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