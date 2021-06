कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी माना- सिंधिया और जितिन प्रसाद का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका, दी नसीहत 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यह झटका बीजेपी ने दिया है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने आज दिल्ली में भगवा झंडा थाम लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा का दामन थामा है। जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि यह पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि कहा कि उनकी पार्टी को राज्यों में जीत हासिल करने के लिए जन नेताओं की पहचान कर उन्हें मजबूती प्रदान करनी चाहिए।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिश्नोई ने ट्वीट किया, ''पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि हम उन नेताओं को खो रहे हैं जिन्होंने पार्टी को को काफी कुछ दिया और आगे भी दे सकते थे।''

First @JM_Scindia now @JitinPrasada - huge blows for @incindia as we lose leaders who gave & still had much to give to the Party. Agreed, they shouldn’t have abandoned INC esp during troubled waters. But Congress needs to identify & empower mass leaders to win back states.