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व्यापमं की तरह नीट मामले में भी मंत्री को बचाया जा रहा : जयराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने 2015 के व्यापमं घोटाले की याद दिलाई और कहा कि अब 2026 के पेपर लीक मामले में भी मंत्री को बचाया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।

व्यापमं की तरह नीट मामले में भी मंत्री को बचाया जा रहा : जयराम

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 का मानसून सत्र मध्य प्रदेश के व्यापमं परीक्षा एवं भर्ती घोटाले के कारण लगभग पूरी तरह ठप रहा था और उस समय के मुख्यमंत्री को संरक्षण मिला। अब 2026 के मानसून सत्र में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पेपर लीक मामले में भी केंद्रीय मंत्री को बचाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि समय बदलता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। 2015 के व्यापमं घोटाले की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को बचाया गया और बाद में उन्हें केंद्र में दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए।

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अब एनटीए पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी वाले मंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है। जयराम का इशारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर था, जो 2015 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।कांग्रेस नेता ने कहा कि संबंधित मंत्री के पद पर बने रहने तक संसद में इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा निरर्थक होगी। उन्होंने दावा किया कि देशभर में एक ही मांग उठ रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें।

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