नितिन गडकरी ने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया यह आइडिया तो कांग्रेस बोली- क्या आपके बॉस सुनेंगे?

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अबतक सबसे बड़ा हथियार है और कई जगहों पर टीकों की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान में रुकावट देखी जा रही है। हालांकि, इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए दूसरी कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि, नितिन गडकरी के इस सुझाव को हथियार बनाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है।

नितिन गडकरी के सुझाव वाले वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा, 'क्या उनके बॉस यह सुन रहे हैं? 8 अप्रैल को डॉ मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था।'

But is his Boss listening? This is what Dr. Manmohan Singh had suggested on April 18th. https://t.co/iqgPgJJ6Y7