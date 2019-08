Kashmir Issue: दिग्विजय बोले, कहां आपने देश को मुसीबत में डाल दिया

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विंजय सिंह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए अपनाए गए तरीके पर आपत्ति दर्ज कराई है। सिंह ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 करने का फैसला लेकर इन्होंने अपनी शान बघारी है। कश्मीर के साथ जो निर्णय लिया है, वह कश्मीर के लोगों को विश्वास में लिए बगैर, यह अच्छा नहीं किया। इससे वहां संकट बढ़ेगा। यह मत भूलिए कि कश्मीर के एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और पास में अफगानिस्तान है। कहां आपने देश को मुसीबत में डाल दिया है।”



Digvijaya Singh,Congress: The decision they took without taking people of Kashmir in confidence, was not right. It'll escalate problems. Don't forget there is China on one side, Pakistan on the other, there is Afghanistan too. Think what trouble have you put the nation in. (13.8) pic.twitter.com/yyY9rvAXZz