पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट छात्रों को गुमराह करने का प्रयास : सत्येंद्र कुमार पांडेय
लखनऊ, विशेष संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार पांडेय ने
लखनऊ, विशेष संवाददाता। कांग्रेस नेता और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार पांडेय ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की व्यवस्था को केवल छात्रों को गुमराह किए जाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी पेपर लीक के मसले पर कानून था और सजा का प्रावधान भी, लेकिन इसके बाद भी पेपर लीक होते रहे। सत्येंद्र ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में पेपर लीक के मसले पर संवेदनशील है तो उसे पहले पेपर को लीक न होने के प्रावधान करने चाहिए न कि पेपर लीक पर क्या सजा होगी, उस पर टिके रहना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में पास हुए बिल में पेपर लीक के दोषियों को पांच महीने में सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, सजा तो तब मिलेगी जब दोषी एजेंसियों को पकड़ा जाएगा। वास्तव में एजेंसियां इस तरह के मामलों में दोषियों को पकड़ ही नहीं पाती हैं कि क्योंकि ऐसा करने वाले मजबूत साठगांठ के साथ काम करते हैं। सत्येंद्र ने कहा कि इस समय कई कानूनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रावधान है। बावजूद इसके उन अपराधों में कोई कमी नहीं है। लिहाजा इसे पेपर लीक के मसले का उचित समाधान नहीं माना जा सकता है।
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