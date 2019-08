कांग्रेस नेता बीएस हुड्डा ने किया आर्टिकल 370 पर फैसले का समर्थन, बोले- मैं देशभक्ति से समझौता नहीं कर सकता

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है। जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से बैकफुट पर दिख रही है कांग्रेस को आर्टिकल 370 पर अपने ही नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देशभक्ति से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आर्टिकल 370 का समर्थन किया।

रोहतक में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा (बीएस हुड्डा) ने कहा कि 'जब सरकार कुछ अच्छा करती है तो मैं समर्थन करता हूं। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले पर मेरे कई साथियों ने विरोध किया, मेरी पार्टी रास्ता भटक गई है। यह वह कांग्रेस नहीं है, जो पहले हुआ करती थी। जब देशभक्ति और स्वाभिमान की बात आती है, तो मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा।'

BS Hooda: I support the decision to abrogate #Article370 but I want to tell Haryana Govt that you will have to give an account of what you did in 5 years, don't hide behind this decision. Our brothers from Haryana are deployed as soldiers in Kashmir, that is why I supported it. https://t.co/xKGAtqKyY3