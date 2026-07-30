भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, आज से पंजाब का दौरा शुरू करेंगे
पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ पहुंचकर पार्टी के जिला अध्यक्षों से मिलने और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई है। वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे और कांग्रेस मजबूत अभियान शुरू करेंगे। बघेल कई जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें मोहाली, पटियाला और लुधियाना शामिल हैं।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के लिए कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल गुरुवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे। अपने दौरे के दौरान शुक्रवार से बघेल कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे। बघेल अपनी यात्रा के दौरान पार्टी का हर बूथ, कांग्रेस मजबूत अभियान भी शुरू करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बघेल फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, लुधियाना, मलेरकोटला, खन्ना, एसबीएस नगर और रूपनगर का दौरा करेंगे।
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