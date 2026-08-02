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पूर्व विधायक अबुल कलाम का निधन, शोक की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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निजामपुर गाँव के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक अबुल कलाम का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब रहने के चलते उनका निधन लखनऊ में हुआ। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी है, जबकि परिवार और शुभचिंतकों में दुख फैला है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पूर्व विधायक अबुल कलाम का निधन, शोक की लहर

माहुल, हिन्दुस्तान संवाद। फूलपुर तहसील क्षेत्र के निजामपुर गांव निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक 92 वर्षीय अबुल कलाम का शनिवार को लखनऊ में निधन हो गया। वह काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलने पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और शुभचिंतकों में शोक व्याप्त है। अबुल कलाम वर्ष 1980 में कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव को हराकर फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। राजनीतिक जीवन के साथ ही वह शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने माहुल स्थित अशरफिया इंटर कॉलेज एवं अशरफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई और शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया।

इसके साथ वे सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहे और क्षेत्र के लोगों से उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा। उनके निधन की सूचना मिलते ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और क्षेत्रवासियों ने शोक व्यक्त किया। अबुल कलाम अपने पीछे चार पुत्र मो. असहद, मो. अजहर, मो. अतहर और स्व. मो. अहसन और चार पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

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