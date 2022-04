कांग्रेस ने सरकार पर लगाया 4600 करोड़ के दाल घोटाले का आरोप

कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने आरोप लगाया है कि गरीब परिवारों और सेना के लिए खरीदी जाने वाली दाल में 4600 करोड़ रुपये का घोटाला (Pulse Scam) हुआ है।

