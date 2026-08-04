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प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में लाखों छात्र-युवा होंगे शामिल : अजय राय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की घोषणा की। 8 अगस्त को प्रयागराज में होने वाले इस कार्यक्रम में छात्र और युवा भाग लेंगे। ये कार्यक्रम बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, और प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को उठाने का एक बड़ा मंच होगा। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की।

प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में लाखों छात्र-युवा होंगे शामिल : अजय राय

वाराणसी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को लहुराबीर स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बताया कि 8 अगस्त को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में छात्र और युवा शिरकत करेंगे। अजय राय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देशभर में चलाया जा रहा “छात्रों की गूंज” अभियान आज छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई का एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है।इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से हुई, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की समस्याओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

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इसके बाद यह अभियान उत्तराखंड के देहरादून पहुँचा, जहाँ छात्रों और युवाओं का अभूतपूर्व समर्थन मिला। अब यह अभियान अपने अगले और सबसे बड़े चरण के रूप में आगामी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है।प्रयागराज में आयोजित होने वाला “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक छात्र-युवा सम्मेलन होगा। प्रदेश के सभी जनपदों से छात्र-छात्राएं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, शोधार्थी, बेरोजगार युवा एवं लाखों नौजवान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और राहुल गांधी के समक्ष अपनी समस्याओं, संघर्षों, सुझावों तथा भविष्य से जुड़े सवालों को सीधे रखेंगे। यह केवल एक जनसभा नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकार, सम्मान, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच बनने जा रहा है।पत्रकार वार्ता के दौरान अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लगातार उठाती रही है और शुरू से ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था सर्वोपरि है और इस पूरे प्रकरण की ऐसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे वास्तविक सत्य देश के सामने आए तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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